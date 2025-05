Fête de la musique – Chamonix-Mont-Blanc, 21 juin 2025 10:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Haute-Savoie

Fête de la musique Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

Cette année, la fête de la musique tombe un samedi, et nous souhaitons donc en profiter pour nous adresser aux familles lors d’un évènement en journée, aux animations entièrement gratuites !

Parc Couttet

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

This year, the Fête de la Musique falls on a Saturday, so we’d like to take advantage of the opportunity to appeal to families with a daytime event featuring totally free entertainment!

German :

In diesem Jahr fällt die Fête de la Musique auf einen Samstag, und wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns mit einer Tagesveranstaltung mit völlig kostenlosen Animationen an Familien zu wenden!

Italiano :

Quest’anno la Fête de la Musique cade di sabato, quindi approfittiamo dell’opportunità di rivolgerci alle famiglie con un evento di tutto il giorno con intrattenimento gratuito!

Espanol :

Este año, la Fiesta de la Música cae en sábado, así que aprovechamos la oportunidad para atraer a las familias con un evento que durará todo el día y ofrecerá espectáculos gratuitos

