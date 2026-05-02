Fête de la musique Rue andré gleitz Champvans
Fête de la musique Rue andré gleitz Champvans samedi 4 juillet 2026.
Champvans
Fête de la musique
Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-05 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fete de la musique .
Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 03 48 contact@boucherie-morizot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Champvans a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE