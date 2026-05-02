Fête de la musique Rue andré gleitz Champvans

Champvans

Fête de la musique

Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-05 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fete de la musique .

Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 03 48 contact@boucherie-morizot.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Champvans a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE