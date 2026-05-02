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Fête de la musique Rue andré gleitz Champvans

Fête de la musique Rue andré gleitz Champvans samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue andré gleitz

Adresse : Rue André Gleitz

Ville : 39100 Champvans

Département : Jura

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Champvans

Fête de la musique

Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-05 03:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Fete de la musique   .

Rue andré gleitz Rue André Gleitz Champvans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 03 48  contact@boucherie-morizot.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Champvans a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE