Fête de la musique Chantelle 21 juin 2025 07:00

Allier

Fête de la musique Place de la Mairie Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

L’événement promet une diversité musicale avec des artistes de différents styles, une scène ouverte, et la présence de DJ Jean-Luc pour animer la soirée. C’est une invitation à un moment festif et convivial pour tous.

Place de la Mairie

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.chantelle@gmail.com

English :

The event promises musical diversity, with artists of different styles, an open stage, and the presence of DJ Jean-Luc to liven up the evening. It’s an invitation to a festive and convivial moment for all.

German :

Die Veranstaltung verspricht eine musikalische Vielfalt mit Künstlern verschiedener Stilrichtungen, eine offene Bühne und die Anwesenheit von DJ Jean-Luc, der den Abend moderiert. Es ist eine Einladung zu einem festlichen und geselligen Moment für alle.

Italiano :

L’evento promette una diversità musicale con artisti di stili diversi, un palco aperto e la presenza del DJ Jean-Luc per animare la serata. È un invito a una serata festosa e conviviale per tutti.

Espanol :

El evento promete una diversidad musical con artistas de diferentes estilos, un escenario abierto y la presencia del DJ Jean-Luc para amenizar la velada. Es una invitación a una velada festiva y de convivencia para todos.

L’événement Fête de la musique Chantelle a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule