La Municipalité de Château-Renard vous propose 3 concerts à

l’occasion de la fête de la Musique.

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

The Municipality of Château-Renard invites you to 3 concerts

on the occasion of the Fête de la Musique.

German :

Die Stadtverwaltung von Château-Renard bietet Ihnen 3 Konzerte an

anlässlich der Fête de la Musique an.

Italiano :

Il Comune di Château-Renard propone 3 concerti per celebrare la Festa della Musica

per celebrare la Fête de la Musique.

Espanol :

El Ayuntamiento de Château-Renard ofrece 3 conciertos con motivo de

para celebrar la Fête de la Musique.

