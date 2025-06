Fête de la musique place du 19 mars Châteauneuf-de-Galaure 21 juin 2025 18:30

Drôme

Fête de la musique place du 19 mars Sous la halle Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez participer au concert annuel de la fête de la musique qui se tiendra sous la halle place du 19 mars 1962 à 18h.

Suivi d’une paëlla royale sur place ou à emporter à partir de 19h30 (sur réservation).

place du 19 mars Sous la halle

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 53 88

English :

Come and take part in the annual Fête de la Musique concert to be held under the Place du 19 mars 1962 covered market at 6pm.

Followed by a paëlla royale to eat in or take away from 7.30pm (reservations required).

German :

Nehmen Sie am jährlichen Konzert der Fête de la Musique teil, das um 18 Uhr in der Halle auf der Place du 19 mars 1962 stattfindet.

Anschließend gibt es ab 19:30 Uhr eine Paëlla Royale vor Ort oder zum Mitnehmen (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Venite a partecipare al concerto annuale della Fête de la Musique, che si terrà in Place du 19 mars 1962 alle 18.00.

Seguirà una paëlla reale da mangiare o da portare via a partire dalle 19.30 (prenotazione obbligatoria).

Espanol :

Participe en el concierto anual de la Fiesta de la Música, que se celebrará en la plaza del 19 de marzo de 1962 a las 18:00 horas.

A continuación, a partir de las 19.30 h, se servirá una paella real para llevar o para comer en casa (reserva obligatoria).

