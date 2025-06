Fête de la Musique – Châtillon-sur-Indre 21 juin 2025 19:00

Indre

Fête de la Musique 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Concert du groupe Moonshaker. Buvette et restauration.

.

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 44

English :

Concert by the band Moonshaker. Refreshments and catering.

German :

Konzert der Gruppe Moonshaker. Getränke und Essen.

Italiano :

Concerto della band Moonshaker. Rinfresco e cibo.

Espanol :

Concierto de la banda Moonshaker. Refrescos y comida.

L’événement Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Châtillonnais en Berry