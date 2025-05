Fête de la musique, chavande et feu d’artifice – Gruey-lès-Surance, 21 juin 2025 18:30, Gruey-lès-Surance.

Repas dansant sur réservation pour la fête de la musique

Chavande et feu d’artificeTout public

place du village

Gruey-lès-Surance 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 28 28 34

English:

Reservation required for music festival dinner and dance

Chavande and fireworks

German:

Tanzmahl mit Reservierung für die Fête de la Musique

Chavande und Feuerwerk

Italiano:

Pasto e ballo per la Fête de la Musique (prenotare in anticipo)

Chavande e fuochi d’artificio

Espanol:

Comida y baile para la Fiesta de la Música (reservar con antelación)

Chavande y fuegos artificiales

L’événement Fête de la musique, chavande et feu d’artifice Gruey-lès-Surance a été mis à jour le 2025-05-24 par OT EPINAL ET SA REGION