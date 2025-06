Fête de la Musique – Chevières 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la Musique Place de l’église Chevières Ardennes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La musique se fête, ensemble ! De 20h à 23h, concert de Jérôme Brunier-Coulin & Cie (pop-rock francophone) Buvette et bar à pâtes (CB autorisée dès 15€) Entrée gratuite Org. par les Godats de Chevières

Place de l’église

Chevières 08250 Ardennes Grand Est +33 7 77 26 75 09

English :

Celebrate music, together! 8pm to 11pm, concert by Jérôme Brunier-Coulin & Cie (French pop-rock) Refreshment bar and pasta bar (credit cards allowed from 15?) Free admission Org. by les Godats de Chevières

German :

Die Musik wird gefeiert, gemeinsam! Von 20 bis 23 Uhr, Konzert von Jérôme Brunier-Coulin & Cie (französischsprachiger Pop-Rock) Getränke- und Nudelbar (CB ab 15? erlaubt) Eintritt frei Org. von Les Godats de Chevières

Italiano :

Festeggiamo insieme la musica! Ore 20.00-11.00, concerto di Jérôme Brunier-Coulin & Cie (pop-rock francese) Punto di ristoro e pasta bar (carte di credito autorizzate dalle 15.00?) Ingresso libero Organizzato da les Godats de Chevières

Espanol :

Celebremos juntos la música De 20.00 a 23.00 h, concierto de Jérôme Brunier-Coulin & Cie (pop-rock francés) Bar de refrescos y pastas (tarjetas de crédito autorizadas a partir del 15?) Entrada gratuita Organizado por les Godats de Chevières

L’événement Fête de la Musique Chevières a été mis à jour le 2025-06-10 par Ardennes Tourisme