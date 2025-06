Fête de la musique chez Daniel Rebert – Wissembourg 21 juin 2025 19:00

Bas-Rhin

Fête de la musique chez Daniel Rebert 7 place du Marché aux Choux Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez vivre une soirée conviviale sur un air de cuisine thaï, de musique et de gourmandises.

Venez vivre une soirée conviviale sur un air de cuisine thaï, de musique et de gourmandises. 0 .

7 place du Marché aux Choux

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 01 66 patisserie@rebert.fr

English :

Come and enjoy a convivial evening of Thai cuisine, music and delicacies.

German :

Erleben Sie einen geselligen Abend mit thailändischer Küche, Musik und Leckereien.

Italiano :

Venite a godervi una serata conviviale all’insegna della cucina thailandese, della musica e delle prelibatezze.

Espanol :

Venga a disfrutar de una agradable velada de cocina, música y delicias tailandesas.

L’événement Fête de la musique chez Daniel Rebert Wissembourg a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte