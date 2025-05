Fête de la musique Chez Lili avec Hélios – Chez Lili Le Havre, 21 juin 2025 12:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Fête de la musique Chez Lili avec Hélios Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 12:00:00

2025-06-21

Helios fête la musique Chez Lili !

Après 3 ans de collaboration, dont un concert vertical sur les balcons et une boule à facettes au milieu de la place, Chez Lili & Helios voient toujours plus grand pour l’édition 2025 cette année, la fête se fera sous l’œil du Kraken…

Côté programme, on étend cette magnifique journée

– Paëlla géante à partager en terrasse pour le déjeuner

– Après-midi kids friendly avec des animations pour les enfants, de la musique, des jeux, des surprises !!

– En soirée coté food, place au Conteneur à burgers, que l’on a plus vraiment besoin de vous présenter

– Coté Scène, une team Helios gonfler à bloc (Line up TBA), un système son de folie sur le quai, et une scénographie qu’il nous tarde déjà de vous dévoiler !

À mesure que le soleil se couche, les BPM montent, on danse jusqu’à minuit sous les tentacules illuminés du Kraken…

Faites du bruit pour la musique.

Chez Lili 2 Rue des Etoupières

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

English : Fête de la musique Chez Lili avec Hélios

Helios celebrates music at Chez Lili!

After 3 years of collaboration, including a vertical concert on the balconies and a disco ball in the middle of the square, Chez Lili & Helios are thinking even bigger for the 2025 edition: this year, the party will take place under the Kraken?s eye…

On the program, we’re extending this magnificent day:

– Giant paella to be shared on the terrace for lunch

– A kid-friendly afternoon with children’s entertainment, music, games and surprises!

– In the evening, on the food side, the Conteneur à burgers, which we don’t really need to introduce to you anymore

– On the stage, the Helios team is pumped up (Line up TBA), with a crazy sound system on the quay, and a scenography that we can’t wait to unveil to you!

As the sun goes down, the BPMs go up, and we dance until midnight under the Kraken’s illuminated tentacles?

Make some noise for the music.

German :

Helios feiert Musik Chez Lili!

Nach 3 Jahren Zusammenarbeit, darunter ein vertikales Konzert auf den Balkonen und eine Diskokugel in der Mitte des Platzes, denken Chez Lili & Helios für die Ausgabe 2025 noch größer: Dieses Jahr wird die Party unter dem Auge des Kraken…

Was das Programm angeht, erweitern wir diesen herrlichen Tag

– Riesige Paëlla, die zum Mittagessen auf der Terrasse geteilt wird

– Kidsfreundlicher Nachmittag mit Animationen für Kinder, Musik, Spielen und Überraschungen!

– Am Abend gibt es auf der Food-Seite den Burger-Container, den wir Ihnen nicht mehr vorstellen müssen

– Auf der Bühne erwartet Sie ein Helios-Team (Line up TBA), ein verrücktes Soundsystem auf dem Kai und ein Bühnenbild, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten!

Wenn die Sonne untergeht und die BPM steigen, wird bis Mitternacht unter den beleuchteten Tentakeln des Kraken getanzt?

Machen Sie Lärm für die Musik

Italiano :

Helios celebra la musica da Chez Lili!

Dopo 3 anni di collaborazione, tra cui un concerto verticale sui balconi e una palla da discoteca in mezzo alla piazza, Chez Lili & Helios pensano ancora più in grande per l’edizione 2025: quest’anno la festa si svolgerà sotto lo sguardo del Kraken…

Il programma prevede l’estensione di questa magnifica giornata:

– Paella gigante da condividere in terrazza per il pranzo

– Un pomeriggio a misura di bambino con animazione per bambini, musica, giochi e sorprese!

– La sera, per quanto riguarda il cibo, c’è il contenitore di hamburger, che non abbiamo più bisogno di presentarvi

– Sul palco, il team di Helios è carico (line-up TBA), con un impianto audio pazzesco sulla banchina e una scenografia che non vediamo l’ora di svelarvi!

Al calar del sole, i BPM saliranno e si ballerà fino a mezzanotte sotto i tentacoli illuminati del Kraken?

Fate rumore per la musica.

Espanol :

¡Helios celebra la música en Chez Lili!

Después de 3 años de colaboración, incluyendo un concierto vertical en los balcones y una bola de discoteca en medio de la plaza, Chez Lili & Helios piensan aún más en grande para la edición de 2025: este año, la fiesta tendrá lugar bajo la mirada del Kraken…

En el programa, ampliamos este magnífico día:

– Paella gigante para compartir en la terraza durante el almuerzo

– Por la tarde, animación infantil, música, juegos y sorpresas

– Por la noche, en el apartado gastronómico, el contenedor de hamburguesas, que ya no hace falta que te presentemos

– En el escenario, el equipo de Helios está a tope (cartel por confirmar), con un sistema de sonido de locura en el muelle y una escenografía que estamos impacientes por desvelarte

Cuando se ponga el sol, subirán los BPM y bailaremos hasta medianoche bajo los tentáculos iluminados del Kraken..

Haz ruido por la música.

