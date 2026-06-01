Fête de la Musique Chez Lili Restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne
Fête de la Musique Chez Lili Restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne samedi 20 juin 2026.
Saint-Langis-lès-Mortagne
Fête de la Musique Chez Lili Restaurant
Chez Lili restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique chez Lili restaurant.
Concert en terrasse avec le trio Les Perchettes reprise de morceaux folks et des chansons de guinguette d’hier à aujourd’hui ! De la guitare, du chant, de la percussion et de l’accordéon !
Au menu
planches apéritives
– grillade, salade, frites maison
– dessert gourmand
Sur réservation .
Chez Lili restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne 61400 Orne Normandie +33 2 33 73 57 86
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English : Fête de la Musique Chez Lili Restaurant
L’événement Fête de la Musique Chez Lili Restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE