Saint-Langis-lès-Mortagne

Fête de la Musique Chez Lili Restaurant

Chez Lili restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique chez Lili restaurant.

Concert en terrasse avec le trio Les Perchettes reprise de morceaux folks et des chansons de guinguette d’hier à aujourd’hui ! De la guitare, du chant, de la percussion et de l’accordéon !

Au menu

planches apéritives

– grillade, salade, frites maison

– dessert gourmand

Sur réservation .

Chez Lili restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne 61400 Orne Normandie +33 2 33 73 57 86

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English : Fête de la Musique Chez Lili Restaurant

L’événement Fête de la Musique Chez Lili Restaurant Saint-Langis-lès-Mortagne a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE