Fête de la musique chez Monsieur Auguste – Monsieur Auguste Le Havre 21 juin 2025 18:00

Seine-Maritime

Fête de la musique chez Monsieur Auguste Monsieur Auguste 58 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Les concerts au bistrot, vous l’aurez sûrement remarqué, c’est un peu notre “truc” ! Alors, évidemment que la fête de la musique fera bel et bien partie de notre programme de juin !

Veï et son percussionniste vous convient le samedi 21 juin sur notre terrasse pour passer la première soirée de l’été en douceur et à l’écart de l’euphorie de la rue piétonne. Une p’tite parenthèse hors du temps et qui fait du bien !

Pour vous accompagner, restauration et boissons sentiront bon l’été bière & hot dog et toujours, les glaces folles du Panier de Léonie !

Les concerts au bistrot, vous l’aurez sûrement remarqué, c’est un peu notre “truc” ! Alors, évidemment que la fête de la musique fera bel et bien partie de notre programme de juin !

Veï et son percussionniste vous convient le samedi 21 juin sur notre terrasse pour passer la première soirée de l’été en douceur et à l’écart de l’euphorie de la rue piétonne. Une p’tite parenthèse hors du temps et qui fait du bien !

Pour vous accompagner, restauration et boissons sentiront bon l’été bière & hot dog et toujours, les glaces folles du Panier de Léonie ! .

Monsieur Auguste 58 Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 16 30 contact@monsieurauguste.fr

English : Fête de la musique chez Monsieur Auguste

Concerts at the bistro, as you may have noticed, are a bit of a ?thing? for us! So, of course, the fête de la musique will be part and parcel of our June program!

Veï and his percussionist invite you to our terrace on Saturday June 21 to spend the first evening of summer away from the euphoria of the pedestrian street. A timeless interlude that?s good for you!

To accompany you, we’ll be serving summery drinks and snacks: beer & hot dogs and, as always, crazy ice creams from Le Panier de Léonie!

German :

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, sind Konzerte im Bistro unser Ding! Natürlich ist die Fête de la Musique ein Teil unseres Programms im Juni!

Veï und sein Percussionist laden Sie am Samstag, den 21. Juni auf unsere Terrasse ein, um den ersten Abend des Sommers in Ruhe und abseits der euphorischen Fußgängerzone zu verbringen. Eine kleine, zeitlose Auszeit, die gut tut!

Dazu gibt es Speisen und Getränke, die nach Sommer duften: Bier & Hot Dogs und immer wieder das verrückte Eis von Panier de Léonie!

Italiano :

I concerti nel bistrot, come avrete notato, sono una specie di « cosa » per noi! Quindi, naturalmente, la festa della musica farà parte del nostro programma di giugno!

Veï e il suo percussionista vi invitano sulla nostra terrazza sabato 21 giugno per trascorrere la prima serata d’estate lontano dall’euforia della strada pedonale. Un intermezzo senza tempo che vi farà bene!

Per accompagnarvi, vi serviremo cibo e bevande con un tocco d’estate: birra, hot dog e, come sempre, gelati pazzeschi da Le Panier de Léonie!

Espanol :

Los conciertos en el bistró, como ya se habrá dado cuenta, son algo habitual para nosotros Así que, por supuesto, la fiesta de la música ocupará un lugar destacado en nuestro programa de junio

Veï y su percusionista le invitan a nuestra terraza el sábado 21 de junio para pasar la primera velada del verano lejos de la euforia de la calle peatonal. ¡Un interludio atemporal que te sentará de maravilla!

Para acompañarle, le serviremos comida y bebida con un toque veraniego: cerveza, perritos calientes y, como siempre, ¡helados locos de Le Panier de Léonie!

L’événement Fête de la musique chez Monsieur Auguste Le Havre a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie