Fête de la Musique chez Tata Simone – Chez Tata Simone Mouriès 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique chez Tata Simone Samedi 21 juin 2025 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône

Pour la Fête de la Musique, Chez Tata Simone à Mouriès vous propose une soirée guingette et braséro, samedi 21 juin à partir de 18h !

Venez passer une soirée festive en mode guinguette Chez Tata Simone à Mouriès !

Ambiance musicale et Mix grilled viandes et produits de la mer (assiettes apéro à partager, plat pour deux, fromages, desserts…)



Réservation conseillée par téléphone .

Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 57 55 48

English :

To celebrate the Music Festival, Chez Tata Simone in Mouriès is hosting a ‘guingette’ and ‘braséro’ evening on Saturday 21 June from 6pm!

German :

Für das Musikfest bietet Chez Tata Simone in Mouriès am Samstag, den 21. Juni ab 18 Uhr einen Guingette- und Braséro-Abend an!

Italiano :

Per celebrare la Festa della Musica, Chez Tata Simone a Mouriès organizza una serata « guingette » e « braséro » sabato 21 giugno a partire dalle 18.00!

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, Chez Tata Simone, en Mouriès, organiza una velada de « guingette » y « braséro » el sábado 21 de junio a partir de las 18.00 h

