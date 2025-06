Fête de la musique Cinq-Mars-la-Pile 21 juin 2025 18:30

Indre-et-Loire

Fête de la musique Rue Nationale Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, 3 scènes musicales sont installées dans le bourg de Cinq-Mars, dont une scène ouverte !

Rue Nationale

Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30 mairie@cinqmarslapile.fr

English :

For the Fête de la Musique, 3 music stages are set up in the village of Cinq-Mars, including an open stage!

German :

Anlässlich der Fête de la Musique werden in der Ortschaft Cinq-Mars 3 Musikbühnen aufgebaut, darunter eine offene Bühne!

Italiano :

Per la Fête de la Musique, nel villaggio di Cinq-Mars saranno allestiti 3 palchi musicali, tra cui un palco aperto!

Espanol :

Para la Fiesta de la Música, se instalarán 3 escenarios musicales en el pueblo de Cinq-Mars, ¡incluido un escenario abierto!

