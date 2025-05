FÊTE DE LA MUSIQUE – Clara-Villerach, 21 juin 2025 19:00, Clara-Villerach.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Clara-Villerach Pyrénées-Orientales

Venez fêter la fête de la musique à Villerach!! Au programme, concert gratuit, grillades et buvette sur place!

Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 33 96 54 16

English :

Come and celebrate the Fête de la Musique in Villerach! Free concert, barbecues and refreshments on site!

German :

Feiern Sie die Fête de la Musique in Villerach! Auf dem Programm stehen ein kostenloses Konzert, Grillen und Getränke vor Ort!

Italiano :

Venite a festeggiare la fête de la musique a Villerach! In programma: concerto gratuito, barbecue e rinfreschi in loco!

Espanol :

Ven a celebrar la fiesta de la música en Villerach En el programa: concierto gratuito, barbacoas y refrescos in situ

