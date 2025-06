Fête de la musique – Clécy 20 juin 2025 19:00

Calvados

Fête de la musique le bourg Clécy Calvados

Début : 2025-06-20 19:00:00

Clécy fête sa musique avec plusieurs groupes de musique et divers styles

Restauration sur place

le bourg

Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47

English : Fête de la musique

Clécy celebrates its music with several bands and various styles

Catering on site

German : Fête de la musique

Clécy feiert seine Musik mit mehreren Musikgruppen und verschiedenen Stilrichtungen

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Clécy celebra la sua musica con diversi gruppi e vari stili musicali

Ristorazione in loco

Espanol :

Clécy celebra su música con varios grupos y diversos estilos musicales

Catering in situ

L’événement Fête de la musique Clécy a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Suisse Normande