Fête de la musique Musée des Métiers et des Traditions populaires Clérac 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la musique Musée des Métiers et des Traditions populaires 1 rue des Châteaux Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le comité des fêtes de Clérac vous a concocté un joli programme à l’occasion de la fête de la Musique.

.

Musée des Métiers et des Traditions populaires 1 rue des Châteaux

Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 00 57

English :

The Comité des fêtes de Clérac has put together an attractive program for the Fête de la Musique.

German :

Das Festkomitee von Clérac hat für Sie anlässlich des Musikfestes ein schönes Programm zusammengestellt.

Italiano :

Il comitato della Fête des Fêtes di Clérac ha messo a punto un grande programma per celebrare la Fête de la Musique.

Espanol :

El comité de la Fête des Fêtes de Clérac ha preparado un magnífico programa para celebrar la Fête de la Musique.

L’événement Fête de la musique Clérac a été mis à jour le 2025-06-13 par Offices de Tourisme de Jonzac