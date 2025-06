Fête de la musique Clermont-en-Argonne 21 juin 2025 18:00

Meuse

Fête de la musique Centre bourg Clermont-en-Argonne Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Ambiance musicale, plaisirs gourmands et esprit festif sont au rendez-vous. Dès 18h, laissez-vous emporter par l’univers musical piano, jazz et variété de Jean-Christophe. Pour accompagner ces notes musicales, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Clermont propose une buvette. Le foodtruck « Tosca et le Daron » propose une cuisine gourmande.Tout public

Centre bourg

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 41 15 mairie@clermont-en-argonne.fr

English :

Musical ambience, gourmet delights and a festive spirit are the order of the day. From 6pm, let yourself be carried away by Jean-Christophe’s musical universe of piano, jazz and variety. To accompany the music, the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Clermont will be serving refreshments. The « Tosca et le Daron » foodtruck offers gourmet cuisine.

German :

Musikalische Umrahmung, Gaumenfreuden und festliche Stimmung sind angesagt. Ab 18 Uhr können Sie sich von Jean-Christophe in die Welt der Klavier-, Jazz- und Varietémusik entführen lassen. Um diese musikalischen Noten zu begleiten, bietet die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Clermont einen Getränkestand an. Der Foodtruck « Tosca et le Daron » bietet Feinschmeckerküche an.

Italiano :

Ambiente musicale, delizie gastronomiche e spirito di festa. A partire dalle 18.00, lasciatevi trasportare dal pianoforte di Jean-Christophe, dalla musica jazz e dal varietà. Per accompagnare la musica, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Clermont servirà un rinfresco. Il foodtruck « Tosca et le Daron » proporrà una cucina gourmet.

Espanol :

Ambiente musical, delicias gastronómicas y espíritu festivo. A partir de las 18:00, déjese llevar por la música de piano, jazz y variedades de Jean-Christophe. Para acompañar la música, la Amicale des Sapeurs-Pompiers de Clermont servirá refrescos. El foodtruck « Tosca et le Daron » servirá cocina gourmet.

L’événement Fête de la musique Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2025-06-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE