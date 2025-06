FÊTE DE LA MUSIQUE – Clermont-l’Hérault 21 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Programme de la journée

CONCERTS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

11h00 Cour de la bibliothèque Max Rouquette rue Louis Blanc

17h00 Place de la République

9h00 Parvis de l’église Saint-Paul

SCÈNE ÉLECTRO JEUNE TALENT

14h00 Salle Georges Brassens

CONCERT DE L’ORCHESTRE EFFERVESCENCE

Rond-point Jean-Jaurès

21h00 1ère partie par le gagnant de la scène Electro

22h00 Concert

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Program for the day :

CONCERTS BY THE MUNICIPAL MUSIC SCHOOL

11:00 am: Courtyard of the Max Rouquette library, rue Louis Blanc

5:00 pm: Place de la République

9:00 am: Parvis de l’église Saint-Paul

YOUNG TALENT ELECTRO SCENE

2:00 pm: Salle Georges Brassens

EFFERVESCENCE ORCHESTRA CONCERT

Rond-point Jean-Jaurès

9:00 pm: 1st part by the winner of the Electro stage

10:00 pm: Concert

German :

Tagesprogramm :

KONZERTE DER STÄDTISCHEN MUSIKSCHULE

11.00 Uhr: Hof der Bibliothek Max Rouquette rue Louis Blanc

17.00 Uhr: Platz der Republik

9.00 Uhr: Vorplatz der Kirche Saint-Paul

ELEKTRO-BÜHNE FÜR JUNGE TALENTE

14.00 Uhr: Georges-Brassens-Saal

KONZERT DES ORCHESTERS EFFERVESCENCE

Rondell Jean-Jaurès

21.00 Uhr: 1. Teil durch den Gewinner der Electro Stage

22.00 Uhr: Konzert

Italiano :

Programma della giornata :

CONCERTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA

ore 11.00: Cortile della biblioteca Max Rouquette, rue Louis Blanc

ore 17.00: Piazza della Repubblica

9.00: davanti alla chiesa di Saint-Paul

SCENA ELETTRO DEI GIOVANI TALENTI

14.00: Sala Georges Brassens

CONCERTO DELL’ORCHESTRA EFFERVESCENZA

Punto d’incontro Jean-Jaurès

ore 21.00: prima parte del vincitore della tappa Electro

ore 22.00: Concerto

Espanol :

Programa del día :

CONCIERTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

11.00 h: Patio de la biblioteca Max Rouquette, rue Louis Blanc

17.00 h: Plaza de la República

9.00 h: Delante de la iglesia Saint-Paul

ESCENA ELECTRO DE JÓVENES TALENTOS

14.00 h: Sala Georges Brassens

CONCIERTO DE LA ORQUESTA EFERVESCENCE

Rond-point Jean-Jaurès

21.00 h: 1ª parte a cargo del ganador de la etapa Electro

22.00 h: Concierto

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS