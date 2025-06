Fête de la musique – Colmar 21 juin 2025 18:00

Haut-Rhin

Fête de la musique Centre ville Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Nombreux groupes à partir de 18h dans la vieille ville.

Rendez-vous dans le centre ville de Colmar pour la traditionnelle fête de la musique à partir de fin d’après-midi et en soirée.

Programme complet sur site internet de la Ville de Colmar 0 .

Centre ville

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

English :

Numerous groups from 6pm in the old town.

German :

Zahlreiche Gruppen ab 18 Uhr in der Altstadt.

Italiano :

Numerosi gruppi dalle 18:00 nel centro storico.

Espanol :

Numerosos grupos a partir de las 18.00 horas en el casco antiguo.

L’événement Fête de la musique Colmar a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme de Colmar