Fête de la Musique – Combourg 21 juin 2025 19:00

Ille-et-Vilaine

Fête de la Musique Centre-ville Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Comme tous les ans, Combourg Animations organise la fête de la musique à Combourg et proposera 3 concerts Place Piquette dès 19h, en collaboration avec Figure Project et son festival Extension Sauvage

19h les p’tits chanteurs de Combourg (chorale)

Chœur d’enfants fondé en 2012 sous l’impulsion de leur chef de chœur, Patrick Labbé. Composé d’une trentaine d’enfants âgés de 8 à 16 ans, le chœur s’est rapidement fait connaître pour la qualité de ses prestations et son répertoire varié.

Leur répertoire est riche et diversifié, mêlant chants classiques, mélodies festives et compositions contemporaines. Le chœur se produit régulièrement lors de concerts, apportant une touche de délicatesse et d’émotion aux événements auxquels il participe.

A partir de 20h30 :

– Pao-Bran (Musique Celtique Fest noz)

Pao-Bran sillonne les routes de Bretagne pour répandre fête, convivialité et bonne humeur , et sa musique d’inspiration traditionnelle, des airs à danser, des mélodies de Bretagne, d’ Irlande, d’Ecosse et influences de musique du monde.

– Manik Blue (Blues Rock)

Voix rauque, guitare cinglante, basse profonde et batterie percutante, MANIK BLUE vous invite à un voyage dans les contrées d’un blues énergique et puissant, dans la lignée de B.B.King, Stevie Ray Vaughan ou Joe Bonamassa !

D’autres scènes en centre ville accueilleront d’autres groupes de musique proposés par les commerçants de Combourg.

Buvette et restauration sur place .

Centre-ville

Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Musique Combourg a été mis à jour le 2025-06-11 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel