Blues / Rock

Ce Big Band est constitué de 17 musiciens avec 3 trompettes, 4 trombones, 1 flûte traversière,5 saxos, 1 batterie, une guitare basse, une guitare, un clavier et un chef d’orchestre. Cette formation existe depuis une quinzaine d’années. Au départ, elle a été créée au sein de l’école de musique d’Étrépagny et a pris son indépendance en 2022.

Le répertoire est centré autour du swing, du latino et du blues. Ils jouent des standards de jazz de Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner et d’autres.

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Fête de la Musique Concert « Big Band du Vexin »

Blues / Rock

This 17-strong Big Band features 3 trumpets, 4 trombones, 1 flute, 5 saxophones, 1 drum kit, a bass guitar, a guitar, a keyboard and a conductor. The group has been in existence for some fifteen years. Initially formed as part of the Etrépagny music school, it became independent in 2022.

Their repertoire revolves around swing, Latino and blues. They play jazz standards by Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner and others.

German :

Blues / Rock

Diese Big Band besteht aus 17 Musikern mit 3 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Querflöte,5 Saxofonen, 1 Schlagzeug, einer Bassgitarre, einer Gitarre, einem Keyboard und einem Dirigenten. Diese Formation besteht seit etwa 15 Jahren. Zunächst wurde sie innerhalb der Musikschule von Étrépagny gegründet und hat sich 2022 selbstständig gemacht.

Das Repertoire konzentriert sich auf Swing, Latin und Blues. Sie spielen Jazz-Standards von Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner und anderen.

Italiano :

Blues / Rock

Questa Big Band è composta da 17 musicisti, tra cui 3 trombe, 4 tromboni, 1 flauto, 5 sassofoni, 1 batteria, un basso, una chitarra, una tastiera e un direttore. Il gruppo esiste da circa quindici anni. Inizialmente formatosi nell’ambito della scuola di musica di Etrépagny, è diventato indipendente nel 2022.

Il loro repertorio è incentrato su swing, latino e blues. Suonano standard jazz di Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner e altri.

Espanol :

Blues / Rock

Esta Big Band está formada por 17 músicos, entre ellos 3 trompetas, 4 trombones, 1 flauta, 5 saxofones, 1 batería, un bajo, una guitarra, un teclado y un director. El grupo existe desde hace unos quince años. Al principio formaba parte de la escuela de música de Etrépagny y se independizó en 2022.

Su repertorio se centra en el swing, el latin y el blues. Tocan estándares de jazz de Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner y otros.

