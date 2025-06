Fête de la musique concert de François Garampolo à la Guinguette Bellocéenne – Beaulieu-sur-Loire 21 juin 2025 19:00

Loiret

Fête de la musique concert de François Garampolo à la Guinguette Bellocéenne Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique, la Guinguette Bellocéenne reçoit en concert François Garampolo, chanteur et claviériste de piano-bar. Rendez-vous le vendredi 21 juin à partir de 19h dans le parc de la Maison Marret à Beaulieu-sur-Loire pour une soirée conviviale et musicale.

Venez célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse ! La Guinguette Bellocéenne vous invite à découvrir François Garampolo, talentueux chanteur et pianiste de piano-bar, qui vous transportera avec ses mélodies envoûtantes.

Rendez-vous le vendredi 21 juin dès 19h Parc de la Maison Marret, Beaulieu-sur-Loire

Une soirée parfaite pour partager un moment musical exceptionnel en plein air, dans le cadre verdoyant du parc. Laissez-vous bercer par les notes de piano et la voix de cet artiste passionné.

Entrée libre Buvette et petite restauration sur place

Venez avec vos amis et votre bonne humeur ! .

Place du 11 Novembre

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 28 17 45 guinguettesdeloire@gmail.com

English :

To celebrate the Fête de la Musique, the Guinguette Bellocéenne is hosting a concert by François Garampolo, singer and piano-bar keyboardist. Join us on Friday June 21 from 7pm in the park of the Maison Marret in Beaulieu-sur-Loire for a convivial musical evening.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique empfängt die Guinguette Bellocéenne François Garampolo, Sänger und Keyboarder einer Pianobar, zu einem Konzert. Wir treffen uns am Freitag, den 21. Juni ab 19 Uhr im Park des Maison Marret in Beaulieu-sur-Loire zu einem geselligen und musikalischen Abend.

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, la Guinguette Bellocéenne ospita un concerto di François Garampolo, cantante e tastierista di piano-bar. Unitevi a noi venerdì 21 giugno dalle 19.00 nel parco della Maison Marret a Beaulieu-sur-Loire per una serata musicale e conviviale.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la Guinguette Bellocéenne organiza un concierto de François Garampolo, cantante y teclista de piano-bar. Únase a nosotros el viernes 21 de junio a partir de las 19:00 h en el recinto de la Maison Marret de Beaulieu-sur-Loire para disfrutar de una velada musical y amistosa.

L’événement Fête de la musique concert de François Garampolo à la Guinguette Bellocéenne Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX