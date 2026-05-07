Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union Hunawihr
Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union Hunawihr dimanche 21 juin 2026.
Hunawihr
Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union
place de la mairie Hunawihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les membres de l’Harmonie Union vous invitent à passer un bon moment en musique à l’occasion d’un concert devant la mairie.
A l’occasion de la fête de la musique, venez applaudir et écouter l’Harmonie Union de Hunawihr ! Un bon moment à partager en famille ou entre amis ! 0 .
place de la mairie Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
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English :
The members of the Harmonie Union invite you to spend a good moment in music on the occasion of a concert in front of the town hall.
L’événement Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union Hunawihr a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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