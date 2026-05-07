Hunawihr

Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union

place de la mairie Hunawihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les membres de l’Harmonie Union vous invitent à passer un bon moment en musique à l’occasion d’un concert devant la mairie.

A l’occasion de la fête de la musique, venez applaudir et écouter l’Harmonie Union de Hunawihr ! Un bon moment à partager en famille ou entre amis ! 0 .

place de la mairie Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The members of the Harmonie Union invite you to spend a good moment in music on the occasion of a concert in front of the town hall.

L’événement Fête de la musique Concert de l’Harmonie Union Hunawihr a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr