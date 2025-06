Fête de la musique Concert Camping des Nières Ébreuil 21 juin 2025 20:30

Allier

Fête de la musique Concert Camping des Nières 41 Rue des Nières Ébreuil Allier

Le Camping des Nières vous invite à célébrer la Fête de la Musique avec un concert exceptionnel de Cordes Sans Cible ! Venez vibrer au rythme de la musique live !

Camping des Nières 41 Rue des Nières

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 70 60 contact@camping-sioule.fr

English :

Camping des Nières invites you to celebrate the Fête de la Musique with an exceptional concert by Cordes Sans Cible! Come and vibrate to the rhythm of live music!

German :

Der Campingplatz Les Nières lädt Sie ein, die Fête de la Musique mit einem außergewöhnlichen Konzert von Cordes Sans Tible zu feiern! Vibrieren Sie im Rhythmus der Live-Musik!

Italiano :

Il Camping des Nières vi invita a celebrare la Festa della Musica con un concerto eccezionale dei Cordes Sans Cible! Venite a godervi il ritmo della musica dal vivo!

Espanol :

El Camping des Nières le invita a celebrar la Fiesta de la Música con un concierto excepcional de Cordes Sans Cible ¡Venga a disfrutar del ritmo de la música en directo!

