Fête de la musique concert Lilou Pierson et le groupe Old Baby Guys – Devant le studio de Meuse FM Bar-le-Duc, 21 juin 2025 20:45, Bar-le-Duc.

Meuse

Fête de la musique concert Lilou Pierson et le groupe Old Baby Guys Devant le studio de Meuse FM 69 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 20:45:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Lilou Pierson, lauréate de « Talents en Meuse » 2025, a conquis le jury et le public grâce à sa voix puissante et son interprétation pleine de sensibilité. Originaire de la Meuse, cette jeune artiste prometteuse allie justesse vocale et présence scénique avec une aisance remarquable. Son passage sur scène a marqué cette édition du concours par son authenticité et son émotion.

Elle sera devant le studio de Meuse Fmà partir de 20h45, où elle interprétera des chansons anglaises et françaises (Adèle, Rihanna, Mentissa…).

Le groupe Old Baby Guys, c’est un savoureux mélange d’énergie rock et de nostalgie musicale. Ce groupe meusien revisite avec passion les grands classiques du rock et du blues, comme Guns and Roses, Volbeat, Linkin Park ou encore Rolling Stones.

Ils seront devant le studio de Meuse FM à partir de 21h30 où ils partageront leur plaisir de jouer.

Gratuit.Tout public

0 .

Devant le studio de Meuse FM 69 Boulevard de la Rochelle

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 62 88 98 42

English :

Lilou Pierson, winner of « Talents en Meuse » 2025, won over the jury and audience with her powerful voice and sensitive interpretation. A native of the Meuse region, this promising young artist combines vocal accuracy and stage presence with remarkable ease. The authenticity and emotion of her performance were a highlight of this year’s contest.

She will be in front of Meuse Fm’s studio from 8.45pm, where she will perform English and French songs (Adèle, Rihanna, Mentissa…).

The Old Baby Guys are a delicious blend of rock energy and musical nostalgia. This Meuse-based group passionately revisits rock and blues classics such as Guns and Roses, Volbeat, Linkin Park and Rolling Stones.

They’ll be in front of the Meuse FM studio from 9:30pm, where they’ll be sharing their joy of playing.

Free admission.

German :

Lilou Pierson, Preisträgerin von « Talents en Meuse » 2025, eroberte die Jury und das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer gefühlvollen Interpretation. Die aus dem Departement Meuse stammende vielversprechende junge Künstlerin verbindet stimmliche Richtigkeit und Bühnenpräsenz mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit. Ihr Auftritt auf der Bühne hat diese Ausgabe des Wettbewerbs durch seine Authentizität und Emotionalität geprägt.

Sie wird ab 20.45 Uhr vor dem Studio von Meuse Fm stehen, wo sie englische und französische Lieder (Adele, Rihanna, Mentissa …) vortragen wird.

Die Gruppe Old Baby Guys ist eine köstliche Mischung aus rockiger Energie und musikalischer Nostalgie. Diese Gruppe aus dem Departement Meusienne interpretiert mit Leidenschaft die großen Klassiker des Rock und Blues wie Guns and Roses, Volbeat, Linkin Park oder Rolling Stones neu.

Sie werden ab 21.30 Uhr vor dem Studio von Meuse FM stehen, wo sie ihre Spielfreude mit Ihnen teilen werden.

Kostenlos.

Italiano :

Lilou Pierson, vincitrice di « Talents en Meuse » 2025, ha conquistato la giuria e il pubblico con la sua voce potente e la sua interpretazione sensibile. Originaria della regione della Mosa, questa giovane e promettente artista combina precisione vocale e presenza scenica con notevole facilità. L’autenticità e l’emozione della sua esibizione sono state un punto culminante del concorso di quest’anno.

Sarà davanti allo studio di Meuse Fm dalle 20.45, dove si esibirà in canzoni inglesi e francesi (Adèle, Rihanna, Mentissa…).

Gli Old Baby Guys sono una deliziosa miscela di energia rock e nostalgia musicale. Questa band di Meuse rivisita con passione i grandi classici del rock e del blues, tra cui Guns and Roses, Volbeat, Linkin Park e Rolling Stones.

Saranno davanti allo studio di Mosa FM dalle 21.30, dove condivideranno il loro amore per la musica.

Ingresso libero.

Espanol :

Lilou Pierson, ganadora de « Talents en Meuse » 2025, conquistó al jurado y al público con su potente voz y su sensible interpretación. Oriunda de la región de Mosa, esta joven promesa combina con notable facilidad precisión vocal y presencia escénica. La autenticidad y la emoción de su actuación fueron uno de los puntos fuertes del concurso de este año.

A partir de las 20.45 horas, estará ante el estudio de Meuse Fm, donde interpretará canciones en inglés y francés (Adèle, Rihanna, Mentissa…).

The Old Baby Guys son una deliciosa mezcla de energía rockera y nostalgia musical. A esta banda de Mosa le apasiona revisitar los grandes clásicos del rock y del blues, como Guns and Roses, Volbeat, Linkin Park o Rolling Stones.

Estarán frente al estudio de Mosa FM a partir de las 21.30 h, donde compartirán su pasión por tocar.

Entrada gratuita.

L’événement Fête de la musique concert Lilou Pierson et le groupe Old Baby Guys Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-05-21 par OT SUD MEUSE