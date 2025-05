Fête de la musique concert New Albany Symphony Orchestra – Cathédrale Saint-Etienne Cahors, 21 juin 2025 20:30, Cahors.

Début : 2025-06-21 20:30:00

2025-06-21

Le samedi 21 juin 2025, à l’occasion de la Fête de la Musique, venez vivre une soirée musicale inoubliable ! Le prestigieux New Albany Symphony Orchestra, tout droit venu de l’Ohio aux États-Unis, se produira en concert exceptionnel à Cahors, dans le cadre somptueux de la Cathédrale Saint-Étienne.

À 20h30, les portes de la cathédrale s’ouvriront pour vous offrir une expérience musicale unique. Laissez-vous envoûter par la virtuosité des musiciens et la beauté des compositions interprétées dans un lieu chargé d’histoire.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la magie de la musique !

Cathédrale Saint-Etienne 22 place Clément Marot

Cahors 46000 Lot Occitanie admin@choral-events.com

English :

Join us for an unforgettable evening of music on Saturday, June 21, 2025, to celebrate the Fête de la Musique! The prestigious New Albany Symphony Orchestra, all the way from Ohio in the USA, will perform an exceptional concert in Cahors, in the sumptuous setting of the Cathédrale Saint-Étienne.

At 8.30pm, the cathedral doors will open to offer you a unique musical experience. Let yourself be enchanted by the virtuosity of the musicians and the beauty of the compositions performed in a place steeped in history.

We look forward to seeing you there to celebrate the magic of music together!

German :

Erleben Sie am Samstag, dem 21. Juni 2025, anlässlich der Fête de la Musique einen unvergesslichen musikalischen Abend! Das renommierte New Albany Symphony Orchestra, das direkt aus Ohio in den USA kommt, wird in Cahors ein außergewöhnliches Konzert im prächtigen Rahmen der Kathedrale Saint-Étienne geben.

Um 20.30 Uhr werden sich die Türen der Kathedrale öffnen, um Ihnen ein einzigartiges musikalisches Erlebnis zu bieten. Lassen Sie sich von der Virtuosität der Musiker und der Schönheit der Kompositionen verzaubern, die an einem geschichtsträchtigen Ort vorgetragen werden.

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam die Magie der Musik zu feiern!

Italiano :

Sabato 21 giugno 2025, nell’ambito della Fête de la Musique, venite a godervi un’indimenticabile serata di musica! La prestigiosa New Albany Symphony Orchestra, proveniente dall’Ohio, negli Stati Uniti, si esibirà in un concerto eccezionale a Cahors, nella sontuosa cornice della Cattedrale di Saint-Etienne.

Alle 20.30, le porte della cattedrale si apriranno per offrirvi un’esperienza musicale unica. Lasciatevi incantare dal virtuosismo dei musicisti e dalla bellezza delle composizioni eseguite in un luogo ricco di storia.

Vi aspettiamo per celebrare insieme la magia della musica!

Espanol :

El sábado 21 de junio de 2025, en el marco de la Fiesta de la Música, disfrute de una velada musical inolvidable La prestigiosa Orquesta Sinfónica de New Albany, procedente de Ohio (Estados Unidos), ofrecerá un concierto excepcional en Cahors, en el suntuoso marco de la catedral de Saint-Etienne.

A las 20:30 h, las puertas de la catedral se abrirán para ofrecerle una experiencia musical única. Déjese hechizar por el virtuosismo de los músicos y la belleza de las composiciones interpretadas en un lugar cargado de historia.

Le esperamos para celebrar juntos la magia de la música

