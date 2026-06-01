Fête de la Musique Concert The Big One Fains-Véel samedi 20 juin 2026.

Fains-Véel

Fête de la Musique Concert The Big One

Place de la Mairie Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez écouter de la bonne musique et passer un moment convivial !

À partir de 19h buvette et crêpes.

20h, concert de The Big One , trio de Blues Rock, saupoudré de soul, et inspiré des années 60/70 jusqu’à nos jours.

Un moment musical à ne pas manquer !

Venez en famille, entre amis ou même seul à cette soirée festive.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Place de la Mairie Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come %E9listen to some great music and enjoy a fun evening!

%C0Starting at 7 p.m., refreshments and cr%EApes.

At 8 p.m., a concert by %AB The Big One %BB, a blues-rock trio with a touch of soul, drawing inspiration from the ’60s and ’70s through to the present day.

A musical event you won’t want to miss!

Come with family, friends, or even on your own to this festive evening.

Free admission.

L’événement Fête de la Musique Concert The Big One Fains-Véel a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE