Fête de la Musique concerts de musique de chambre Bois-Sainte-Marie vendredi 19 juin 2026.

Bois-Sainte-Marie

Fête de la Musique concerts de musique de chambre

Église du Bois Sainte-Marie Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Le Festival Musique en Charolais-Brionnais présente sa fête de la musique lors de trois concerts exceptionnels de piano et musique de chambre les 19-20-21 juin dans l’église romane du Bois Sainte-Marie !

Concert Truite de Schubert le vendredi 20 juin de 20h30 à 22h

La première soirée présente un magnifique programme de musique de chambre autour de la célèbre Truite de Schubert.

MOZART Sonate pour piano et violon K.304

MAHLER Quatuor pour piano et cordes

SCHUBERT Quintette pour piano et cordes La Truite

Trio Vermeer, trio à cordes avec Cédric Carlier à la contrebasse et Juliana Steinbach au piano.

Concert Clair de Lune le samedi 20 juin de 20h30 à 22h

Pour la deuxième soirée, la concertiste franco-brésilienne Juliana Steinbach présentera un magnifique récital de piano autour des Clairs de Lune de Beethoven et Debussy.

BEETHOVEN Sonate Clair de Lune

CHOPIN Barcarolle

DEBUSSY Clair de Lune, Reflets dans l’eau, Poissons d’Or, L’Isle Joyeuse

LISZT Rhapsodie Hongroise n°2

Juliana Steinbach au piano

Concert Con Fuoco le dimanche de 17h à 18h30

Le dernier concert rassemble deux grands artistes dans un récital pour violoncelle et piano mêlant virtuosité et passion !

BEETHOVEN Sonate op.69

GRIEG Sonate op.36

PIAZZOLLA Le Grand Tango

Éric-Maria Couturier au violoncelle et Juliana Steinbach au piano .

Église du Bois Sainte-Marie Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Fête de la Musique concerts de musique de chambre

L’événement Fête de la Musique concerts de musique de chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais