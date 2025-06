FÊTE DE LA MUSIQUE – SALLE DU CHÉRAN Congrier 21 juin 2025 20:00

Mayenne

FÊTE DE LA MUSIQUE SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports Congrier Mayenne

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la musique à Congrier !

Venez vous laisser porter par la musique à Congrier le 21 juin !

Apéritif et repas (20h) accompagné de Dam’s et sa guitare suivi d’un concert de Sunjazz (21h30) pour se mettre en jambe.

Profitez du feu d’artifice (23h) au terrain de foot et laissez vous entraîner par DJ Night Fever jusqu’au bout de la nuit !

Repas à 18€ la part / 9€ la demi part (Fideua ou Rougail saucisse) / 14€ repas à emporter

Information et réservation 06 88 85 43 92 ou 07 81 10 93 45 .

SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports

Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 85 43 92

English :

Fête de la musique à Congrier!

German :

Fête de la musique in Congrier!

Italiano :

Festival musicale a Congrier!

Espanol :

Fiesta de la música en Congrier

