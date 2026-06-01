Cormes

Fête de la Musique

Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Café de l’Étoile et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !

Repas sur place Ambiance musicale assurée Bonne humeur garantie ! Concert avec le groupe TRIOPS

Venez partager un moment entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 05 44 70

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English :

L’événement Fête de la Musique Cormes a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude