Fête de la Musique Cormes
Fête de la Musique Cormes samedi 20 juin 2026.
Cormes
Fête de la Musique
Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Café de l’Étoile et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !
Repas sur place Ambiance musicale assurée Bonne humeur garantie ! Concert avec le groupe TRIOPS
Venez partager un moment entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et festive. .
Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 05 44 70
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English :
L’événement Fête de la Musique Cormes a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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