Fête de la musique – Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire 21 juin 2025 10:30

Nièvre

Fête de la musique Centre-ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:30:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez célébrer l’arrivée de l’été en musique dans les rues de notre belle ville. Rock, DJ sets, reprises… il y en aura pour tous les goûts !

Programmation :

Au Musée de la Loire

– 10h30-12h Interventions musicales des élèves de l’école de musique de Cosne-Cours-sur-Loire dans les salles du musée.

– 14h-15h Audition des classes piano et flûte salle Emile Fernand-Dubois.

– 16h-17h30 Interventions musicales des élèves de l’école de musique de Cosne-Cours-sur-Loire, dans les salles du musée.

Sur le parvis de la mairie :

– 15h Hina, (Reggae)

– 17h30 Little Not, (Pop, rock, variété)

– 20h Suillyzpunksnotdead, (punk)

Au Square Gambon :

– 19h 21h Les plus grands classiques du rock revisités dans un cadre verdoyant Groupe Manchots.

Sur le Boulevard de la République :

– 20h 22h Vibrez sur les plus grands tubes de Téléphone ! Groupe Illimité.

Dans la Rue Saint-Agnan :

– 21h 23h Rockabilly endiablé qui vous fera swinguer -Groupe Ringtones.

Sur la Place Clémenceau :

– 22h 1h Ambiance électro pour finir la soirée en beauté -DJ. .

Centre-ville Boulevard de la République

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

English : Fête de la musique

German : Fête de la musique

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-12 par 58_OT COEUR DE LOIRE