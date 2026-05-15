Fête de la musique Courcerac
Fête de la musique Courcerac samedi 20 juin 2026.
Courcerac
Fête de la musique
Plan d’eau Courcerac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec animation DJ, apéritif, moules-frites, fromage et glace.
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Plan d’eau Courcerac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 30 94
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English :
Music Festival with a DJ, drinks, mussels and chips, cheese and ice cream.
L’événement Fête de la musique Courcerac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge