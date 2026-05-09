Fête de la musique Route de Courcôme Courcôme

Courcôme

Fête de la musique

Route de Courcôme La Commanderie Courcôme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Route de Courcôme La Commanderie Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 08 40 57

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English :

L’événement Fête de la musique Courcôme a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente