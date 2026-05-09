Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Route de Courcôme Courcôme

Fête de la musique Route de Courcôme Courcôme samedi 20 juin 2026.

Lieu : Route de Courcôme

Adresse : La Commanderie

Ville : 16240 Courcôme

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Courcôme

Fête de la musique

Route de Courcôme La Commanderie Courcôme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

  .

Route de Courcôme La Commanderie Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 08 40 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Courcôme a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Courcôme (Charente)