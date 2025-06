FETE DE LA MUSIQUE Rue de La Liberté Courcoury 21 juin 2025 20:00

Charente-Maritime

FETE DE LA MUSIQUE Rue de La Liberté Maison de la Seugne Courcoury Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Soirée Rock and Roll.

Au programme, les concerts des groupes The Drivers, Les Nosseuses.

Grand final « surprise ».

Venez nombreux !

.

Rue de La Liberté Maison de la Seugne

Courcoury 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine joenos@orange.fr

English :

Rock and Roll evening.

On the program, concerts by The Drivers, Les Nosseuses.

Grand finale « surprise ».

Come one, come all!

German :

Rock-and-Roll-Abend.

Auf dem Programm stehen Konzerte der Gruppen The Drivers, Les Nosseuses.

Großes « Überraschungs »-Finale.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Serata all’insegna del rock and roll.

Il programma prevede i concerti di The Drivers, Les Nosseuses.

Gran finale a sorpresa.

Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Noche de Rock and Roll.

El programa incluye conciertos de The Drivers, Les Nosseuses.

Un gran final sorpresa.

Vengan todos

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Courcoury a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge