Fête de la Musique – Courtenay 21 juin 2025

Loiret

Fête de la Musique Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Gratuit

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Ville de Courtenay vous donne rendez-vous

pour une soirée festive autour d’Aristide Bruant.

La Ville de Courtenay vous donne rendez-vous

pour une soirée festive autour d’Aristide Bruant.

Saynètes, concerts, french cancan et autres

animations seront au programme. Buvette et

restauration sur place. .

Place Armand Chesneau

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 40 46

English :

The Town of Courtenay invites you

for a festive evening around Aristide Bruant.

German :

Die Stadt Courtenay lädt Sie ein

zu einem festlichen Abend rund um Aristide Bruant ein.

Italiano :

La Città di Courtenay vi invita

a una serata di festa con Aristide Bruant.

Espanol :

La ciudad de Courtenay le invita

a una velada festiva con Aristide Bruant.

L’événement Fête de la Musique Courtenay a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO