Venez célébrer le premier jour de l’été, la fin du printemps et le jour le plus long de l’année, samedi 21 juin dès 19h, Place Ernest Barraud. Ce premier rendez-vous marque le lancement d’une belle saison estivale !

Qu’ils soient amateurs ou confirmés, les musiciens s’unissent et organisent une soirée faite pour vous divertir et partager des musiques d’ici et d’ailleurs. Pour profiter pleinement de l’événement, un marché gourmand organisé par l’association Coutras Action vous est proposé. À vous de composer votre repas au gré des stands et selon vos envies, tout en découvrant leurs spécialités.

Les artistes :

Bernard Pinaglia, de 19h à 20h

École de musique (rock), de 20h30 à 21h15

Cocktail Melodic, de 21h30 à 22h15

Le Syndrome de Dunkerque (rock festif), de 22h30 à 23h30

Jim Phénotype (Dj), de 23h45 à 00h45 .

Place Ernest Barraud

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 56 09 09 communication@mairie-coutras.fr

