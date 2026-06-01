Fête de la musique Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône
Fête de la musique Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône samedi 20 juin 2026.
Crêches-sur-Saône
Fête de la musique
Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert Beer Food
DJ Kostia et DJ Reydback Planche de grignotage Bières, Vins, Softs !
T’as toutes les infos nécessaires pour que ton samedi soir soit plein de fun avec tes friends !!!!! .
Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39 brasserietwodudes@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès