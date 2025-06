Fête de la musique Croisilles 28 juin 2025 18:00

Calvados

Fête de la musique Terrain communal Joseph Pitel Croisilles Calvados

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le Foyer Rurale de Croisilles propose sa fête de la musique au terrain communal « Joseph Pitel »

Avec l’école de trompes de Suisse Normande, animations disco et restauration sur place

Terrain communal Joseph Pitel

Croisilles 14220 Calvados Normandie

English : Fête de la musique

The Foyer Rurale de Croisilles organizes a music festival at the « Joseph Pitel » communal grounds

With the Suisse Normande trumpet school, disco entertainment and on-site catering

German : Fête de la musique

Das Foyer Rurale von Croisilles bietet sein Musikfest auf dem Gemeindegelände « Joseph Pitel » an

Mit der Trompetenschule aus der Normandie, Disco-Unterhaltung und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Il Foyer Rurale di Croisilles organizza un festival musicale presso il sito comunale « Joseph Pitel »

Con la scuola di tromba Suisse Normande, intrattenimento in discoteca e ristorazione in loco

Espanol :

El Foyer Rurale de Croisilles organiza un festival de música en el recinto comunal « Joseph Pitel »

Con la escuela de trompeta Suisse Normande, animación con discoteca y catering in situ

