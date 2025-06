FETE DE LA MUSIQUE – Parking Mairie Croismare 21 juin 2025 18:00

Meurthe-et-Moselle

FETE DE LA MUSIQUE Parking Mairie 6 rue de la verrerie Croismare Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-22 01:00:00

2025-06-21

Nous sommes enchantés de vous proposer une soirée rythmée par plusieurs groupes de musique, avec du hip-hop, DJ, deux groupe de chorale artiste etc. Nous débuteront À 18h00 derrière la mairie.

¨¨buvette¨¨ restauration ¨¨Tout public

Parking Mairie 6 rue de la verrerie

Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 57 03 44

English :

We’re delighted to bring you an evening of music, with hip-hop, DJs, two choral groups and more. We’ll start at 6pm behind the town hall.

¨¨buvette¨¨ catering ¨¨¨

German :

Wir freuen uns, Ihnen einen Abend mit mehreren Musikgruppen, Hip-Hop, DJs, zwei Künstlerchorgruppen usw. anbieten zu können. Wir beginnen um 18:00 Uhr hinter dem Rathaus.

¨¨Buvette¨¨¨ Essen und Trinken ¨¨¨

Italiano :

Siamo lieti di potervi offrire una serata con una varietà di atti musicali, tra cui hip-hop, DJ, due gruppi corali e artisti. Inizieremo alle 18:00 dietro il municipio.

¨buvette¨¨ catering ¨¨

Espanol :

Estamos encantados de poder ofrecerle una velada con diversos actos musicales, como hip-hop, DJs, dos grupos corales y artistas. Empezaremos a las 18:00 detrás del ayuntamiento.

¨¨buvette¨¨ catering ¨¨¨

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Croismare a été mis à jour le 2025-06-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS