Fête de la musique CSC Laetitia – Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes 21 juin 2025 17:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 17:30 –

Gratuit : oui Gratuit et ouvert à tous Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Fête de la musique au CSC Laetitia – Samedi 21 juin 2025 17h30 – 22h00 / Entrée libre et gratuiteProgrammation variée : 17H30 : Les Zanimals –> Concert rock pour les enfants18H45 : Spirale avec la Compagnie Dance’n Co19H15 : Maria Quéro en duo –> Place au Flamenco A suivre La Chorale de La Laet’20H15 : A 2 Reprises — > Duo acoustique21H15 : See you later –> Reprise (Red Hot, Muse…) Chateau gonflable gratuit pour les enfantsRestauration (frites / saucisses / glaces et bonbon) et buvette sur placeRéservation des repas possible sur www.laetitia-nantes.fr

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 http://www.laetitia-nantes.fr