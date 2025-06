Fête de la Musique Cucq 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête de la Musique Cucq Pas-de-Calais

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le samedi 21 juin, Stella-Plage vous donne rendez-vous sur la Place Sapin à partir de 21h pour une soirée DJ en plein air à l’occasion de la Fête de la Musique.

Ambiance généraliste, rythmes entraînants et atmosphère estivale tout est réuni pour faire de cette soirée le lancement parfait de l’été.

C’est gratuit, festif, convivial… et il y aura même des goodies à gagner tout au long de la soirée. Une belle manière de célébrer la musique et de profiter des beaux jours qui s’installent ! .

Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 16 06 72

