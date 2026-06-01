Fête de la musique Dalem
Fête de la musique Dalem samedi 20 juin 2026.
Dalem
Fête de la musique
Dalem Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dalem va vibrer au rythme de la musique !
Venez nombreux célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale.
Au programme, plusieurs groupes
– Jeanjean and the teachers,
– Laurent & Fred,
– Lalalavande,
– Lost Breads.
Le Club HappyDance vous réserve deux représentations de danse qui vont mettre le feu à la scène !
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Dalem 57550 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dalem will be vibrating to the rhythm of music!
Come and celebrate the Fête de la Musique in a festive and friendly atmosphere.
On the program: several groups:
– Jeanjean and the teachers,
– Laurent & Fred,
– Lalalavande,
– Lost Breads.
Club HappyDance has two dance performances in store to set the stage on fire!
Catering and refreshments on site.
L’événement Fête de la musique Dalem a été mis à jour le 2026-06-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE