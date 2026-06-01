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Fête de la musique Dalem

Fête de la musique Dalem

Fête de la musique Dalem samedi 20 juin 2026.

Ville : 57550 Dalem

Département : Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dalem

Fête de la musique

Dalem Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Dalem va vibrer au rythme de la musique !
Venez nombreux célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme, plusieurs groupes
– Jeanjean and the teachers,
– Laurent & Fred,
– Lalalavande,
– Lost Breads.

Le Club HappyDance vous réserve deux représentations de danse qui vont mettre le feu à la scène !
Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Dalem 57550 Moselle Grand Est  

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English :

Dalem will be vibrating to the rhythm of music!
Come and celebrate the Fête de la Musique in a festive and friendly atmosphere.

On the program: several groups:
– Jeanjean and the teachers,
– Laurent & Fred,
– Lalalavande,
– Lost Breads.

Club HappyDance has two dance performances in store to set the stage on fire!
Catering and refreshments on site.

L’événement Fête de la musique Dalem a été mis à jour le 2026-06-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE