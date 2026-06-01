Fête de la musique Danizy Danizy
Fête de la musique Danizy Danizy dimanche 21 juin 2026.
Danizy
Fête de la musique Danizy
Place de la Mairie Danizy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h00 sur la place de la marie Danizy.
Au programme
Nico chanteur de 16h30 à 18h30.
Audrey Nollet chanteuse de 19h00 à 21h00.
Buvette et restaurations sur place.
Gratuit.
Informations au 03 23 56 39 76.
Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h00 sur la place de la marie Danizy.
Au programme
Nico chanteur de 16h30 à 18h30.
Audrey Nollet chanteuse de 19h00 à 21h00.
Buvette et restaurations sur place.
Gratuit.
Informations au 03 23 56 39 76. .
Place de la Mairie Danizy 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 39 76
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English :
Rendezvous on June 21, 2026 from 4:00 pm on Place de la Marie Danizy.
On the program:
Nico singer from 4.30 pm to 6.30 pm.
Audrey Nollet: singer from 7:00 pm to 9:00 pm.
Refreshments and snacks on site.
Free admission.
Information on 03 23 56 39 76.
L’événement Fête de la musique Danizy Danizy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur de Picard