Fête de la musique Danizy Danizy dimanche 21 juin 2026.

Danizy

Fête de la musique Danizy

Place de la Mairie Danizy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h00 sur la place de la marie Danizy.

Au programme

Nico chanteur de 16h30 à 18h30.

Audrey Nollet chanteuse de 19h00 à 21h00.

Buvette et restaurations sur place.

Gratuit.

Informations au 03 23 56 39 76.

Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h00 sur la place de la marie Danizy.

Au programme

Nico chanteur de 16h30 à 18h30.

Audrey Nollet chanteuse de 19h00 à 21h00.

Buvette et restaurations sur place.

Gratuit.

Informations au 03 23 56 39 76. .

Place de la Mairie Danizy 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 39 76

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English :

Rendezvous on June 21, 2026 from 4:00 pm on Place de la Marie Danizy.

On the program:

Nico singer from 4.30 pm to 6.30 pm.

Audrey Nollet: singer from 7:00 pm to 9:00 pm.

Refreshments and snacks on site.

Free admission.

Information on 03 23 56 39 76.

L’événement Fête de la musique Danizy Danizy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur de Picard