Fête de la Musique dans le parc Soledad Parc Soledad Marseille 9e Arrondissement 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique dans le parc Soledad Samedi 21 juin 2025 à partir de 18h. Parc Soledad 352/354 Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez fêter la fête de la musique avec le groupe So What ! au parc Soledad ouvert pour l’occasion au public. .

Parc Soledad 352/354 Boulevard Michelet

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 63 50

English :

Come and celebrate the fête de la musique with the band So What! in Soledad Park, open to the public for the occasion.

German :

Feiern Sie das Fest der Musik mit der Gruppe So What! im Soledad-Park, der zu diesem Anlass für die Öffentlichkeit geöffnet ist.

Italiano :

Venite a festeggiare la fête de la musique con il gruppo So What! nel Parc Soledad, aperto al pubblico per l’occasione.

Espanol :

Venga a celebrar la fiesta de la música con el grupo So What! en el Parque de la Soledad, abierto al público para la ocasión.

