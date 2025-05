FETE DE LA MUSIQUE DANS LES JARDINS DE LA MEDIATHEQUE SOIREE SPECIALE VINYLES – Jardins médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien, 21 juin 2025 19:00, Saint-Cyprien.

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE DANS LES JARDINS DE LA MEDIATHEQUE SOIREE SPECIALE VINYLES Jardins médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

Samedi 21 juin de 19h à 22h > La médiathèque de la ville de Saint-Cyprien invite l’association ALJAMA DISC, label indépendant de musique enregistrée pour une soirée vinyles. Le public choisit un disque, Jean-Bernard Bassach, en retrace l’histoire et …

Jardins médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago

Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Saturday June 21, 7-10pm > The Saint-Cyprien media library invites ALJAMA DISC, an independent label of recorded music, to a vinyl evening. The audience chooses a record, and Jean-Bernard Bassach recounts its history and …

German :

Samstag, 21. Juni, 19-22 Uhr > Die Mediathek der Stadt Saint-Cyprien lädt den Verein ALJAMA DISC, ein unabhängiges Label für aufgenommene Musik, zu einem Vinylabend ein. Das Publikum wählt eine Schallplatte aus, Jean-Bernard Bassach, zeichnet ihre Geschichte nach und …

Italiano :

Sabato 21 giugno dalle 19.00 alle 22.00 > La mediateca di Saint-Cyprien invita ALJAMA DISC, etichetta indipendente di musica registrata, a una serata in vinile. Il pubblico sceglie un disco, Jean-Bernard Bassach ne racconta la storia e …

Espanol :

Sábado 21 de junio de 19.00 a 22.00 h > La mediateca de Saint-Cyprien invita a ALJAMA DISC, sello independiente de música grabada, a una velada en vinilo. El público elige un disco, Jean-Bernard Bassach cuenta la historia y…

