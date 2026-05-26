Gibourne

Fête de la Musique dans les jardins

Salle des fêtes Gibourne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dès 14h30 concert en extérieur avec 3 groupes

Le Duo musique du monde puis Caïpi Sabrosa bossa nova et enfin le Take Two pourdu folk américain.



Durant le repas animation musicale avec les Déridés suivi du Bal US Trad

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Salle des fêtes Gibourne 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 12 16 39

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English :

Starting at 2:30pm, an outdoor concert featuring 3 groups:

Le Duo: world music, Caïpi Sabrosa: bossa nova, and Take Two for American folk.



During the meal, musical entertainment with the Déridés followed by the Bal US Trad

L’événement Fête de la Musique dans les jardins Gibourne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge