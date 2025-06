Fête de la musique de Culture en Tête – Salle des fêtes Saint-Mathieu 21 juin 2025 18:00

Haute-Vienne

Fête de la musique de Culture en Tête Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Chanter, écouter, jouer de la musique, partager ! Cette année encore, scène ouverte, viens avec ta voix, ton instrument ou simplement tes oreilles pour partager un moment convivial et accueillir l’été. Surprise cette année ambiance Love and Kitsch , une plongée dans les années 60- 80 avec des objets, des vêtements de ce temps-là, des génériques de pubs ou de séries… Une soirée dansante pour finir sur les airs de cette époque. Si tu es habillé en kitsch, on t’offre un coup à boire ! .

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 cultureentete@orange.fr

