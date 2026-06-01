Fête de la musique de Denée Denée samedi 20 juin 2026.

Denée

Fête de la musique de Denée

Chemin sous les Murs Denée Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le 20 juin pour fêter en musique l’arrivée de l’été !

Les 4 associations denéennes Le Baratin, La ferme de la Blairie, le DIA et l’Association culturelle s’associent pour proposer une soirée en musique pour tout public et totalement gratuite le samedi 20 Juin 2026 aux Remparts (ou dans la salle polyvalente en cas de pluie) à partir de 18h.

Au programme de la soirée

– 18h déambulation de la fanfare ‘les Pixels’ vers les remparts

– 18h45 Duo piano guitare avec Diane Boutin au chant

– 20h 22h alternance de diffusion de musique et de la fanfare Les Pixels

– 22h 23h30 groupe Flamingo night club

Buvette et restauration sur place (2 food trucks). .

Chemin sous les Murs Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire association.culturelle.denee@gmail.com

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English :

See you on June 20 to celebrate the arrival of summer with music!

L’événement Fête de la musique de Denée Denée a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages