Fête de la musique de la Cayolle Samedi 21 juin 2025 de 13h30 à 18h30. Maison de quartier de la Cayolle Allée des pêcheurs Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une après-midi de rencontres en musique pour petits et grands par les associations du quartier, les élèves de l’école des calanques et des artistes invités ! Une invitations à découvrir différentes musiques d’ici et d’ailleurs entremêlées d’activités ludiques (lecture, maquillage, capoeira) .

Maison de quartier de la Cayolle Allée des pêcheurs

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An afternoon of musical encounters for young and old, featuring local associations, students from the École des Calanques and guest artists!

German :

Ein Nachmittag voller Begegnungen mit Musik für Groß und Klein von den Vereinen des Viertels, den Schülern der Calanques-Schule und Gastkünstlern!

Italiano :

Un pomeriggio di incontri musicali per grandi e piccini con associazioni locali, allievi dell’École des Calanques e artisti ospiti!

Espanol :

Una tarde de encuentros musicales para grandes y pequeños con asociaciones locales, alumnos de la École des Calanques y artistas invitados

